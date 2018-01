Pablo Bengoechea y las razones de la salida de Luis Aguiar

Alianza Lima se encuentra en un proceso de renovaciones y refuerzos para su plantel en el 2018. Los objetivos de los íntimos son claros: tener un papel destacado en la Copa Libertadores y buscar el bicampeonato en el torneo local.

En ese sentido, el técnico blanquiazul Pablo Bengoechea, en conferencia de prensa se mostró contento con las gestiones hechas por la dirigencia aliancista para traer refuerzos nacionales y extranjeros, así como destacar que las renovaciones de elementos como Alejandro Hohberg se encuentran encaminadas.

Sobre los rivales que Alianza Lima enfrentará en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores dijo: “Sabemos que más allá del esfuerzo que haremos en la cancha, el apoyo de nuestra gente será fundamental. Ahora solo queda prepararnos de la mejor manera para ser competitivos. El regreso de Tévez a Boca le hace bien a la Copa Libertadores. Los jugadores de Alianza Lima ya están soñando con quitarle la pelota”.

Luego de mostrarse contento con la llegada de Tomás Costa, fue preguntado acerca de la salida de Luis Aguiar a lo que el entrenador expresó:

“Estamos muy agradecidos por lo que hizo. Lo trajimos porque creíamos que era el futbolista necesario en ese momento; hacía muchos años que Alianza no lograba ser campeón. Pensamos que él se adaptaría rápido a esa gran presión y saber convivir con ello. Fue importante en el logro que tuvo el plantel” y agregó: “En esta temporada pensamos que iba a ser difícil mantenerlo, principalmente, por sus opciones en el exterior; no es fácil competir con otros mercados. No hemos tenido ningún tipo de problema”.

Finalmente, Pablo Bengoechea habló sobre las expectativas de su plantilla para el 2018: “El plantel del año pasado logró el título y esperemos que seamos campeones otra vez, pero compitió muy poco en el contexto internacional, solo dos partidos ante Independiente y creo que lo hizo bien, sobre todo en calidad de visitante”.