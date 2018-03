Pablo Bengoechea: “Alianza necesita que los jugadores se sacrifiquen aún más”

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima se encuentra bastante insatisfecho con el último resultado conseguido por sus dirigidos tras caer por 3-0 contra Comerciantes Unidos. El preparador íntimo fue enfático al decir que requiere que sus muchachos se sacrifiquen mucho más para repetir lo hecho en 2017.

Sobre la molestia de los hinchas blanquiazules, Bengoechea comentó: “El hincha se manifiesta cuando el equipo gana y con protestas cuando el equipo pierde. Eso ocurre siempre, nosotros somos responsables de lo que ocurre en la cancha y ahí la imagen de Alianza fue muy pobre, no tuvimos vergüenza deportiva”.

Asimismo, habló sobre el nivel de compromiso del plantel de Alianza Lima en esta temporada: “La seguidilla de partidos que tuvo Alianza es importante, pero hubo rotaciones, solo Cruzado ha jugado todos los partidos, y es el que mas entregas pone. Él sabe lo que es salir campeón con Alianza y quiere seguir ganando; lo que nos falta es que los demás recuperen la memoria. Alianza necesita otro sacrificio, lo que ocurrió el año pasado es que jugaron el corazón”.

Finalmente, sobre el desempeño de su equipo contra Comerciantes Unidos, Bengoechea dijo: “No definimos jugadas muy claras. Eso no es mejorar. Creamos algunas ocasiones de gol porque el equipo rival iba ganando y quería muchos más goles. No creo hayamos mejorado. No me gustó nada lo que hicimos”.