Once Caldas no podrá jugar amistoso contra Binacional en Puno

Once Caldas no podrá estar presente en el debut amistoso contra Binacional en Puno. Esta vez, el cuadro colombiano indicó que la razón para esto fueron los problemas de aclimatación derivados de la altura de la ciudad altiplánica.

En un comunicado en su Facebook oficial, Binacional expresó: “El Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC pone en conocimiento de la población que el club Once Caldas de Colombia no estará presente en la“Tarde del Poderoso del Sur”debido a problemas de salud, habiendo llegado a la ciudad de Puno el sábado al medio día el cuadro Colombia no logro su adaptación climatológica”.

En el mismo post, Binacional dio a conocer que, a pesar de la ausencia de Once Caldas, seguirán adelante con el evento: “El cotejo que toda la nación aymara de Ilave podrá apreciar será entre el equipo A y B, siendo el ingreso totalmente GRATUITO, donde la población podrá apreciar futbol de primer nivel, y a su vez poder ver el accionar del equipo campeón de la Copa Perú, que este 2018 disputa la primera división del balompié peruano”.

Asimismo, el encargado médico de Once Caldas, Gustavo Viñas, habló con los medios locales declarando lo siguiente: “No nos alcanzamos a adaptar entre ayer y hoy. Realmente esto es algo fortuito; hay equipos que hacen una adaptación muy buena. Esto es algo propio que nos pasó, no pudimos hacer la adaptación fisiológica, pero con una buena aclimatación no tendríamos problema”.

“Pedimos disculpas, si estamos aquí es porque realmente queríamos afrontar el compromiso, intentamos adaptar al equipo, pero ha sido difícil, hay motivos de fuerza mayor que nos obligan a salir de la ciudad. Fisiológicamente corremos muchos riesgos” indicó.