“No lo pensé dos veces para venir, en Argentina se sabe que la ‘U’ es un grande”

Luego de mucho esperar, Universitario de Deportes mira con mejores aires su destino en el Torneo Clausura. Al fin han conseguido contratar fichajes y el primero de estos fue presentado este viernes 24 de agosto, el delantero argentino Germán Denis quien llega a Ate para darle esa cuota de gol que los muchachos de Nicolás Córdova han sufrido a lo largo de la temporada 2018.

En sus primeras palabras como jugador de Universitario, Germán Denis se mostró agradecido con los directivos cremas por brindarle esta nueva oportunidad a nivel futbolístico: “Quiero agradecer a la dirigencia de Universitario por hacer todo lo posible para contratarme. Igual estoy muy contento por las muestras de cariño que ya me mostraron los hinchas y les puedo decir que trataré de devolverle todo dentro del campo de juego para que la ‘U’ llegue a lo más alto del campeonato”.

Acto seguido, Germán Denis aseguró que tras presentársele la oportunidad de venir a Perú y vestir los colores de Universitario, la decisión no se le hizo muy difícil, pero también habló sobre su condición física a pesar de su edad: “No lo dudé dos veces para venir a Universitario porque en Argentina se sabe lo grande que es este equipo. Ahora solo me queda adaptarme rápidamente al cuerpo médico y técnico y empezar a jugar. A pesar de mis 36 años, me siento muy bien físicamente. El torneo argentino acabó a finales de mayo, pero en este tiempo me mantuvo siempre bien en el tema físico porque entrené en un club”.

Germán Denis es un jugador de mucho recorrido, con experiencia en el fútbol italiano, la cual ha asegurado que volcará vistiendo los colores de Universitario: “Toda la experiencia vivida en estos años, trataré de volcarla ahora en la ‘U’. Para mí es una responsabilidad hermosa y puedo decir que me gustan esta clase de desafíos”.

Cuando a Denis se le preguntó si promete un número de goles como nuevo ‘9’ de Universitario, el argentino solo prometió esfuerzo, trabajo y mucho sacrificio: “Yo prometo dar lo máximo en cada partido, más no puedo decir qué cantidad de goles anotaré, porque no son fáciles de hacerlos. Tampoco me vean como el salvador, porque salvador somos todos, este es un equipo. Yo trabajaré muchísimo para adaptarme lo más rápido posible”.

Por último, destacó que jugó con Juan Manuel Vargas, capitán de Universitario, en el Colón de Santa Fe, pero también como rivales en el calcio italiano: “A Juan lo conozco de Colón y nos cruzamos muchos partidos en Italia. Realmente ha sido un gusto volver a reencontrarnos”.

Acto seguido, Germán Denis pasó firmar contrato que lo vincula a Universitario por lo que queda de la temporada 2018; la idea es que el argentino pueda rendir y se mantenga como jugador de los cremas.