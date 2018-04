"No hubo conversación oficial con alguien de Lazio por Miguel Araujo"

En las últimas horas el nombre de Miguel Araujo empezó a sonar fuerte en Italia luego de que Thelaziali.com informara que el actual defensor de Alianza Lima entrara en la mira de Lazio, uno de los equipos más importantes de la Serie A.

Ante ello, el representante de futbolistas Carlos Gonzales negó en ‘RPP Noticias’ cualquier acercamiento con directivos de las ‘Águilas’ y recalcó que el futuro de Miguel Araujo se verá luego del Mundial Rusia 2018.

“Como agentes, siempre conversamos bastante con gente vinculada a los clubes y uno que otro intermediario. Pero, por ahora, no hubo una conversación oficial o avanzada con alguien de Lazio. Todavía no hay ningún contacto directo con el club, cada uno tiene sus contactos pero hay que esperar el interés oficial para esperar una negociación más formal”.

El agente también recalcó que, por el momento, Miguel Araujo debe respetar su contrato con la institución ‘blanquiazul’ hasta final de temporada.

“Él tiene contrato con Alianza hasta fin de año pero ellos saben que, después de la Copa del Mundo, la idea es buscar una opción extranjera que le venga bien tanto a Miguel como al club”.

#Lazio identify Peru and Alianza Lima defender Miguel Araujo as replacement for Stefan De Vrij, once the Dutchman completes his probable move to #Inter – Are we on the verge of seeing another Igli Tare super signing?https://t.co/7VBD03oBZB