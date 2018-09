Nicolás Córdova explicó la derrota de Universitario ante Ayacucho FC

El estratega Nicolás Córdova reconoció en conferencia de prensa que las expulsiones de Juan Vargas y Raúl Fernández condicionaron a Universitario en su intento de salir a buscar los tres puntos ante Ayacucho FC.

“La expulsión nos obliga a hacer un cambio que no tenía previsto y que nos deja jugando más de 80 minutos con un hombre menos en la altura y eso te cambia todos los planes que tenías para el partido. Ellos fueron justamente merecedores de la victoria pero la expulsión condiciona el actuar del equipo”, dijo sobre Fernández.

“Una expulsión de fútbol, son cosas que suceden, normales dentro de un partido, él quedó como último hombre y le tocó ser expulsado”, agregó Nicolás Córdova sobre Vargas.

El chileno también se refirió al duro momento que atraviesa Universitario en la tabla del acumulado.

“Obviamente no es de los mejores y tenemos que hacer de todo para levantar al grupo, no esperábamos un inicio de campeonato así, pensamos que podíamos hacer mejor las cosas. Hay que seguir trabajando, no hay otra, esto se saca solo trabajando y es lo que vamos a seguir haciendo”.

Cabe resaltar que Universitario solo tiene 4 puntos en el Clausura y el principal señalado es Nicolás Córdova.