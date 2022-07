Melgar levantó el premio del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 tras una gran campaña dirigida por Néstor Lorenzo. Sin embargo, el entrenador argentino dejará el club arequipeño tras firmar como nuevo director técnico de la Selección Colombiana y, tras conseguir la primera parte del campeonato peruano, brindó declaraciones en la que realizó un análisis general del trabajo ‘rojinegro’.

“La verdad que es un grupo extraordinario, ese fue el secreto del triunfo. Esta fue la última de siete u ocho finales que nos habíamos propuesto hace dos meses. Un partido muy accidentado el de hoy, muy difícil, pero es un muy buen equipo. Nos costó aguantar el partido con uno menos, pero al final creo que la campaña fue muy buena. Agradecido con los jugadores”, sostuvo Lorenzo para GOLPERU.

Respecto al partido que se jugó este domingo ante Alianza Atlético de Sullana, el DT de Melgar consideró que fue complicado jugar tras el incidente de Adrián Fernández: “Se dieron muchas cosas accidentadas. Alec Deneumostier es un chico extraordinario, le tocó tener ese accidente y salió expulsado. Muchas amonestaciones en la cancha que nos condicionaron, pero felicitaciones a Sullana y felicitación a Huancayo que hizo una gran campaña también”.

El DT argentino tiene claro que superar el duelo ante Deportivo Cali por la Copa Sudamericana es el objetivo más próximo: “Vamos a celebrar hoy un rato y empezar a descansar, hay que prepararse para el miércoles porque será un partido durísimo. No lo pudimos ganar allá y acá en Arequipa nos toca esa responsabilidad. Sabemos que es un equipo duro, con muchos jugadores de categoría”.

Sobre su despedida de Melgar este miércoles: “Son dos situaciones que son cosas de la vida y el fútbol. Me voy feliz y orgulloso, tienen una mentalidad espectacular y agradecido. Después me toca un reto muy difícil, que lo asumo con mucha ilusión la Selección Colombiana. Ojalá que las cosas me salgan, como me salieron acá que con tiempo y con trabajo se den los resultados”.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Lorenzo sostuvo que está orgulloso del grupo que está dejando en Arequipa: “El equipo desde que asumimos el año pasado siempre mostró una idea de ser protagonista, de querer llegar a estas instancias. El año pasado no se dio, nos costo la convivencia de las dos competiciones. Hoy el equipo está mas parejo, los chicos crecieron mucho, los que han preparado en las divisiones inferiores. Nos da satisfacción, la sensación de dejar un equipo con recambio y con futuro”.