Moreno sobre cesión del Monumental a Universitario: “lo único que trae son beneficios y no perjuicios”

Las noticias que alegró a los hinchas de Universitario de Deportes es que tras once años el Estadio Monumental se encuentra a nombre de los cremas. Ante esto el administrador temporal, Carlos Moreno, destacó que el gramado del estadio de Ate está próximo a cumplir con las condiciones requeridas para que los merengues vuelvan a ser locales en dicho escenario.

En diálogo con Radio Ovación, Moreno explicó el procedimiento que se realizó con el Estadio Monumental de Universitario: “Lo que se ha hecho simplemente es formalizar lo que estaba en un laudo arbitral sobre la propiedad del Estadio Monumental. Ningún administrador anterior había cumplido con legalizar esto que lo único que trae son beneficios y no perjuicios. No he leído comentarios negativos, pero sé que existen acerca de esto”.

En cuanto a las condiciones de la cancha del Monumental, Moreno detalló: “Ayer tuvimos la inspección del ingeniero Benavides y la percepción ha sido positiva. Mañana esperamos la aprobación para jugar los próximos partidos ya que el Estadio Nacional se estaría cerrando para el mantenimiento de la cancha pensando en el amistoso de noviembre”.

Asimismo, Carlos Moreno habló sobre el arbitraje de Diego Haro durante el partido que Universitario tuvo contra Unión Comercio: “Cuando se designa árbitros FIFA estamos conformes, es un pedido expreso a la CONAR y el cambio que hubo de terna arbitral no tuvo nada de irregular o raro. Con el arbitraje de Diego Haro estamos conformes, tanto con el penal como la expulsión de Manco fueron decisiones correctas”.