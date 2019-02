Miguel Ángel Russo sobre Alianza Lima: "No me gusta que digan que no tenemos chances en la Copa Libertadores"

El entrenador argentino Miguel Ángel Russo conversó con Radio Ovación para analizar la actualidad de Alianza Lima y cómo llegan preparados para el debut en la Copa Libertadores 2019, donde tendrán que medirse ante el actual campeón River Plate.

Russo, de 62 años, reconoció que será “difícil, pero no imposible” acceder a la siguiente instancia del torneo a pesar de enfrentar a grandes equipos como River e Internacional.

“Tiene que ver con los momentos de los equipos y todo eso. Hablar de River es dar muchos elogios, es difícil y duro pero nada es imposible. La Copa tienes que saberla jugar. Son grupos difíciles, donde normalmente el que es sensato, te dice van a ser cuartos. Hay que esperar y jugar. No me gusta que de entrada digan que no tenemos chances en la Copa. Confío en el trabajo y en mis jugadores”, dijo el técnico de Alianza Lima

“Ir y jugar contra el campeón de América, es bueno y más siendo el primer partido. Con un estadio lleno y todo eso. Bienvenido sea todo lo que sea una exigencia mayor, eso te ayuda a crecer”, agregó.

Sobre la disciplina, Miguel Ángel Russo dijo lo siguiente: “A cualquier jugador que traigo o que está, digo cuáles son las reglas de buena convivencia que debe de haber. Luego planteas las formas en las que uno se maneja”.

El Dato

Alianza Lima hará su debut en la Liga 1 ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.