Miembros de la Comisión de Licencias de la FPF renunciaron

Los integrantes de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol renunciaron hoy a sus respectivos cargos luego anular del polémico fallo que daba a la FPF la potestad de manejar las finanzas de Universitario de Deportes, así como un enfrentamiento con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional la cual pidió su remoción.

El Inicio del Problema

Todo comenzó el pasado viernes cuando se emite un comunicado en el que Universitario de Deportes pasaba a un Régimen Especial Deportivo en el cual la FPF pasaba a manejar las finanzas del club, así como otros temas relacionados al marketing.

La administración de Universitario, encabezada por Carlos Moreno y Carlos Univazo, salió a decir que no acatarían el fallo por considerarlo una medida “ilegal” e, incluso, se llegó a especular que la medida era una “cortina de humo” para tapar otros problemas que vinculaban a funcionarios de la FPF con actos de corrupción.

Del mismo modo, Carlos Moreno, administrador de la ““U”“:https://peru.com/futbol/descentralizado/universitario-comision-licencias-sanciona-y-fpf-tomaria-riendas-club-noticia-570831, señaló que buscarían concretar una reunión con Edwin Oviedo para discutir sobre el comportamiento de la Comisión de Licencias como pedir la separación de sus miembros. Del mismo modo, pedirían a Oviedo llegar a una solución sobre la sanción que impide a los cremas contratar jugadores durante toda la temporada 2018.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Licencia, Gonzalo De Las Casas se mostró consternado por la falta de apoyo al fallo: “El viernes salieron a indicar que no había ninguna voluntad de cumplir con este régimen. Como el mayor beneficiado no quiere cumplir con este régimen pues dentro de nuestra competencia está revisar nuestros propios actos y retrocedimos para que el sistema no sufriese”.

A esta molestia se le sumó la ADFP, en cuyo comunicado, entre otras cosas, agrega lo siguiente: “La Comisión de Licencias ha demostrado en el tiempo que viene desempeñando sus funciones, que no ha podido cumplir con los objetivos de una implementación viable y paulatina del Reglamento de Licencias, como es el fortalecimiento y el ordenamiento financiero de los clubes. Asimismo, nuestros aportes y requerimientos para un mejor desarrollo y aplicación no han sido atendidos. Es en base a lo expuesto que, exigimos por estos motivos la remoción de los miembros de la comisión de Licencias y la Gerencia”.

Comisión de Licencias: La Carta de Renuncia

Finalmente, hace un par de horas, la Comisión de Licencias emitió un oficio dirigido al presidente de la FPF, Edwin Oviedo, en el cual se detalla las causas por las cuales su miembros han decidido renunciar:

“La Comisión de Licencias ha demostrado en el tiempo que viene desempeñando sus funciones, que no ha podido cumplir con los objetivos de una implementación viable y paulatina del Reglamento de Licencias, como es el fortalecimiento y el ordenamiento financiero de los clubes. Asimismo nuestros aportes y requerimientos para un mejor desarrollo y aplicación no han sido atendidos. Es en base a lo expuesto que, exigimos por estos motivos la remoción de los miembros de la comisión de Licencias y la Gerencia”.

“Motiva esta decisión corporativa de la Comisión, su absoluta conciencia del trabajo realizado y los objetivos que consideramos han sido cumplido en esta primera etapa del régimen de licencias en nuestro fútbol profesional, agradeciendo el respaldo de los profesionales que laboran juntos a nosotros en esta función y el de la FPF”.

Oficio emitido por parte de la Comisión de Licencias a la presidencia de la FPF | Foto: twitter

En los párrafos del comunicado se insiste en que medidas como las del Régimen Especial Deportivo apuntan, netamente, a beneficiar al fútbol peruano | Foto: twitter

” El régimen de licencias, como bien usted sabe, supone el cumplimiento para los clubes de fútbol profesional de requisitos en aspectos que son elementales como el mantener disciplina financiera, financiar sus equipos con cargo a recursos autogenerados por el club, eliminar la improvización, y fortalecer la inversión en divisiones menores. Desde su implementación y lanzamiento, el régimen ha requerido el seguimiento continuo y cercano desde la Gerencia de la Comisión de Licencias, y la aplicación de sanciones que buscan corregir incumplimientos e incentivar la generación de mejores prácticas”.

” El sometimiento al referido Régimen Deportivo Especial al Club Universitario de Deportes, lejos de llevar a una reflexión y valoración del referido régimen, ha llevado al Administrador Temporal del Club y a un representante de GREMCO, a tergiversar en medios al régimen especial presentándolo como una confiscación del Club, buscando confundir a la opinión pública y valiéndose de entrevistas en medios para formular amenazas contra los miembros de la Comisión, denostando honras, la que incentiva la sostenida proliferación de calumnias y difamación a través de redes sociales. El contexto que se ha generado solamente evidencia que hemos llegado a un punto muerto, sin que quede duda alguna sobre la real voluntad de la Administración Temporal del Club y de GREMCO de someterse a cumplir con el principio de autoridad y marco normativo que supone el sistema de licencias”.