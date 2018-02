Los memes que dejó el partido Sport Rosario vs Universitario de Deportes

El empate 1-1 entre Sport Rosario vs Universitario de Deportes en el estadio Rosas Pampa de Huaraz por el Torneo de Verano, dejó estos memes en las redes sociales (Facebook y Twitter).

Los dos goles se marcaron en el segundo tiempo. Abrió la cuenta a los 48 minutos, Raúl Tito tras recibir un centro desde la derecha. Lo empató Horacio Benincasa sobre los 78.

Sport Rosario enfrentará en la próxima fecha a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Universitario de Deportes recibirá en el estadio Monumental a UTC de Cajamarca.

alineaciones – Sport Rosario vs Universitario de Deportes

Sport Rosario: S. Libman, F. Jasaui, J. Cánova, R. Andía, C. Beltrán, P. Goyoneche, C. Uribe, J. García, R. Tito, T. Etchemaite, C. Adrianzén.

Universitario de Deportes: R. Fernández, J. Vásquez, W. Schüler, H. Benincasa, A. Figuera, Á. Romero, E. Páucar, R. Siucho, J. Barco, D. Chávez, P. De La Cruz.