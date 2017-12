Maximiliano Velasco revela increíble razón por la que no jugará en Binacional

Maximiliano Velasco estaba alistándose para regresar al fútbol peruano. Esta vez iba a defender la camiseta del recién ascendido Binacional sin embargo, algo insólito ocurrió tras haber llegado a un acuerdo con el club.

Según cuenta el delantero argentino, el cuadro peruano, luego de hacerle un ofrecimiento, le rebajó el monto del sueldo acordado en un 70%.

“Me llaman diciéndome que por temas de presupuesto con los derechos de televisión, debían de reducir gastos”, dijo el exdelantero de la San Martín y Deportivo Municipal en su cuenta e Facebook.

“Quiero comenzar agradeciendo a todos por las muestras de cariño hacia mi persona cuando se enteraron de que firmé por Binacional, pero hoy me veo obligado a explicar por qué no me verán vistiendo su camiseta el próximo año”, escribió Maximiliano Velasco.

“Yo recibí la oferta días atrás, la cual me pareció muy interesante. Después de cambiarse algunos detalles, lo firmé y envié a los encargados del club. Estuve solo a la espera de que me envíen los pasajes para Perú, cuando de repente me llaman diciéndome que por temas de presupuesto con los derechos de televisión, debían de reducir gastos. Dijeron que me mandarían una contraoferta pero nunca pensé que sería por casi el 70% menos de lo acordado al inicio”, agregó.

“Es una lástima que equipos como Binacional lleguen a primera división y contraten jugadores sin tener un presupuesto establecido. En realidad soy yo quien se perjudica pues tuve muchos llamados de equipos peruanos pero no pudo concretarse nada ya que tenía todo firmado con Binacional”, puntualizo Velasco.