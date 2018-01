Marcelo Grioni: "Alianza Lima fue un justo campeón en el 2017"

El entrenador Marcelo Grioni conversó con ‘Capital Deportes’ para detallar su plan de trabajo con Sport Huancayo con miras al inicio del Torneo Descentralizado 2018, y para referirse al título nacional conseguido por Alianza Lima.

“Este 2018 lo avizoro con mucha expectativa, estamos trabajando junto con el presidente e hijo armado el equipo. Estamos trabajando muy bien y con la esperanza de armar un buen plantel para pelear cosas importantes. ¿Alianza fue un justo campeón en el 2017? Creo que sí porque se quedó con los dos torneos, el Clausura lo pelearon desde el principio hasta el final”.

El argentino dejó de lado el tema de Alianza Lima y explicó su continuidad en el fútbol peruano, donde señaló que tuvo otras ofertas pero que decidió quedarse por un tema de “comodidad”.

“Me siento cómodo en Perú, es un torneo complicado y parejo. Tuvimos posibilidades de ir a otros lugares a dirigir, como Chile y Argentina, pero el presidente de Huancayo me llamó rápido después de que renuncié a Garcilaso. Le dí mi palabra y eso es lo que cuenta, ya me había comprometido y por eso acepté volver a Perú. En Chile me llamaron del Antofagasta”.

“Ahora estamos en la búsqueda de otros jugadores más, está cerca de un central argentino y otro delantero. Las contrataciones se hacen difíciles pero el presidente y toda la comisión directiva se está moviendo muy bien para hacer un buen plantel”, agregó Marcelo Grioni.