Manicero: “Estoy a disposición de Pedro Troglio”

Diego Manicero ya se ha plegado a los entrenamientos de Universitario de Deportes y está listo para ponerse a disposición del técnico estudiantil Pedro Troglio en lo que resta del Torneo de Verano y pensando en el Torneo Apertura.

Sobre su retorno a la preparación regular de Universitario, Manicero comentó: “La verdad es que estoy contento por empezar de nuevo a hacer fútbol. Ya estoy a disposición de Pedro Troglio para cuando me necesite estar con el grupo. Fue una lesión muy larga que lleva mucho tiempo y tienes que ir despacio. Por suerte, ya estoy entrenando en el campo”.

Sin embargo, causó mucha inquietud que Manicero no formara parte de la convocatoria en el duelo que los cremas jugaron la última fecha ante UTC en Cajabamba: “Por el nacimiento de mi hijo, tomamos la decisión de quedarme en Lima porque no pudimos cambiar con los médicos el horario para poder llegar. No se pudo, pero también me sirvió para tener una semana más de entrenamientos en el campo porque recién la semana pasada me dieron el alta”.

Finalmente, el volante de Universitario de Deportes habló sobre su presente en el fútbol peruano como la posibilidad de tramitar su nacionalización: “Ya son 5 años en Perú. Me han tratado muy bien desde el 2013. Uno está agradecido siempre. He conocido gente fantástica me ha apoyado mucho y, obviamente, trato de devolver el cariño. No se sabe que pueda pasar el día de mañana, pero yo le digo a mi esposa que me encantaría quedarme a vivir acá. Este año quizás salga la nacionalidad, así que vamos a ver qué pasa”.