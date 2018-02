Malas noticias para Universitario a pocos días del clásico contra Alianza Lima

El técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, tiene casi definido el once que este domingo enfrentará a Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo de Verano. Sin embargo, la mala noticia para los cremas será la ausencia del venezolano Arquímedes Figuera que no ha estado bien en los entrenamientos en Campo Mar U.

En entrevista realizada a Gol Perú, el DT de Universitario habló sobre la imposibilidad de usar a Figuera: “Hemos hecho hoy una práctica para probarlos y el único que no ha respondido como no se esperaba fue Figuera. Luego, Vargas, Quintero, Benincasa y Corzo están en condiciones. El único problema que tenemos es Figuera”.

Del mismo modo, Troglio consideró que la baja del venezolano lo lleva a un “nuevo armado, una nueva idea, un nuevo nombre” ´porque “no tenemos el plantel del año pasado” donde el preparador argentino podía hacer rotaciones sin modificar su esquema de juego.

Por otro lado, destacó que Adán Balbín arrancará en el once titular de Universitario ante el cuadro victoriano: “Se ha puesto bien, y de a pocos lo hemos tenido más en cuenta. Todos me preguntaban por qué no jugaba y es que estaba lesionado. Este año está trabajando y creemos que es momento para ponerlo”.

Finalmente, sobre rival de turno, Alianza Lima, Pedro Troglio destacó lo siguiente: “Enfrentaremos a un rival difícil, que está en gracia. No enfrentamos a cualquiera, es el último campeón del fútbol peruano. Es un encuentro vital para nosotros desde lo anímico. Tener un victoria sería importante”.