Luis Tejada: “en Universitario se portaron mal conmigo”

Luis Tejada llegó a Lima tras sus vacaciones y empezará la pretemporada con Sport Boys. Sin embargo, envió un mensaje a los directivos de Universitario de Deportes sobre su desvinculación del club. “En Universitario se portaron mal”, señaló.

“En Universitario se portaron mal conmigo. Con la hinchada estoy agradecido y pido disculpas. No fue mi culpa la salida del club, Troglio sí me quería para el 2018. Que los directivos se pongan los pantalones y salgan a decir la verdad de por qué no seguí”, dijo Luis Tejada tras salir del Aeropuerto Jorge Chávez.

Luis Tejada) explicó en entrevista que “decían que estaba muy viejo”, hecho que lo dejó descontento con el club crema.

Respecto a Sport Boys, su nuevo club, expresó su agradecimiento a los directivos y a los hinchas por esta nueva oportunidad para el 2018. “Estoy agradecido con la oportunidad que me están brindando”, señaló a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Este lunes Sport Boys iniciará la pretemporada con miras al Torneo de Verano. Cabe señalar que el ‘Pana’ jugará su quinta temporada en el Perú. Estuvo en César Vallejo, Juan Aurich, Universitario de Deportes y ahora el equipo chalaco que ascendió a Primera División.