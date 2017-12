¿Luis Tejada se queda en Universitario de Deportes? Esto fue lo que dijo

El panorama en Universitario de Deportes sigue siendo gris. Luego de terminar en el cuarto lugar en la tabla acumulada y conseguir la Copa Libertadores el próximo año, muchos jugadores terminan contrato este año y no tienen un futuro claro. Uno de ellos es el panameño Luis Tejada, que dejó en incertidumbre su continuidad.

“No se puede hacer nada. Hay que esperar”, dijo Luis Tejada en entrevista con el portal ‘SomosLaSele’. “Yo no lo sé. No sé si seguiré. No sé, ya que se acaba mi contrato ahorita mismo”, agregó el mundialista.

El delantero crema sumó 18 goles durante toda la temporada 2017, jugando 37 partidos con Universitario de Deportes. Por otro lado, su contrato acaba el 31 de diciembre y esperará hasta el último día para realizar negociaciones o una renovación con el club crema.

Como él, hay otros 13 jugadores que también terminan su contrato y ya están buscando otro club en el extranjero para continuar su carrera profesional. Suena mucho la salida de Carlos Cáceda, Alexi Gómez y John Galliquio.

En la última fecha del Torneo Clausura, Universitario de Deportes perdió por la mínima diferencia ante Cantolao en el Miguel Grau del Callao y terminó con 29 puntos en la tabla, 74 en el acumulado.