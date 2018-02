Luis Garro: “un mal resultado, no te marca que Alianza jugará así todo el año”

Este domingo Alianza Lima no tuvo un buen debut. Sobre el papel, debía conseguir tres puntos de local; sin embargo, Comerciantes Unidos pudo hacer un buen partido y terminó empatando 1-1 en la primera fecha del Torneo de Verano. Luis Garro, defensor íntimo, señaló que seguirán trabajando para los partidos que vienen.

“Es un resultado que a la gente no le ha gustado. Hay un buen equipo, un buen plantel y el equipo está para grandes cosas, ayer no salieron las cosas. Por un mal resultado, no te marca que así va a jugar Alianza durante el año”, declaró el jugador a Radio Ovación.

“Estamos trabajando fuerte, intenso, de la mejor manera para afrontar los partidos que vienen. En lo personal hubiese preferido jugar en Matute (ante Boca Juniors), porque la cancha la conocemos, es un ambiente familiar, pero no me hago problemas”, señaló.

Alianza Lima viajará a provincia para enfrentar a Ayacucho FC en la segunda fecha del Torneo de Verano.