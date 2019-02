Luis Aguiar: "En Alianza Lima no tengo chances porque el gerente no me quiere"

El volante uruguayo Luis Aguiar contó en el programa ‘Locos por el Fútbol’ que Universitario mostró interés para hacerse con sus servicios y que Alianza Lima se contactó de inmediato para corroborar la información, pero que no tiene pensado volver a La Victoria porque el gerente no lo quiere.

“Universitario de Lima se interesó y se enteró el gerente deportivo de Alianza Lima, que me escribió porque se enteró”.

“Fue muy raro que no haya renovado hace un año en Alianza después de haber sido campeón, y más raro ahora pero en Alianza Lima no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere”, agregó.

Sobre su salida de Nacional de Uruguay, Luis Aguiar comentó que el presidente José Decurnex​ le pidió que renovara su contrato con un salario menor a lo que percibía.

“Los dirigentes de Nacional querían que siguiera, ofreciéndome menos de lo que ganaba, pero el 31 de diciembre me llamó el presidente para decirme que no. Igualmente le agradezco”.

Cabe recordar que Luis Aguiar perteneció a la plantilla de Alianza Lima que salió campeón en 2017.