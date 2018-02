Leao Butrón: “Es tonto pensar que yo decido cuando juego y cuando no”

Muy indignado salió Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, para responder a los comentarios de los últimos días que lo señalan como el jugador que decide qué partidos jugar y cuales no vistiendo la casaquilla del cuadro victoriano.

“Mucha gente está comentando, sobre todo por las redes, como si yo decidiera jugar o no un partido y eso me parece muy irresponsable y tonto. Porque, cómo un jugador va a decidir cuándo juega y cuándo no. Yo tengo que estar preparado para cuando me toque y punto. Yo quiero dejar bien en claro que no hay que ser tan irresponsables en opinar cosas que no se ajustan a la verdad. Hay que tener conciencia y hablar poco de lo que se sabe y no hablar nada de lo que no se sabe” dijo un incómodo Leao Butrón.

No contento con ello, el capitán blanquiazul agregó: “A quién se le ocurre que un jugador va a decidir los partidos que quiere jugar. Yo estoy a disposición del técnico y del cuerpo técnico. Así como yo y todos los jugadores, vamos a respetar sus decisiones, porque así respetándolas fue como Alianza Lima obtuvo el campeonato el año pasado. Yo no sé si jugaré en Ayacucho, seguramente el técnico lo dará a conocer más adelante. Yo simplemente me preparo para estar en buen nivel”.

Alianza Lima jugará la fecha 2 del Torneo de Verano el sábado 10 de febrero, en calidad de visita con Ayacucho FC, a las 15.30 horas; mientras que en Copa Libertadores, los blanquiazules tendrán su debut copero contra Boca Juniors de Argentina el próximo 1 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.