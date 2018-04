Leao Butrón: "Seguí jugando el clásico porque sentí que Gareca me veía"

Un mes estará sin jugar Leao Butrón después de volver lesionarse esta semana durante el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el Torneo de Verano.

El arquero blanquiazul se sintió tras un ataque a favor del cuadro crema; sin embargo, jugó hasta el término de los primeros 45 minutos, exigiéndose a más no poder.

Sobre ello habló el mismo Leao Butrón en una entrevista con Rpp e indicó que decidió continuar en el campo porque sentía que era una de sus ultimas oportunidades para tentar una convocatoria a la Selección Peruana.

“Claro que pensé en eso (última oportunidad en que Ricardo Gareca se fije en él). Por su puesto que sí. Primero lógicamente pensé en los partidos de Alianza Lima que me iba a perder y que son los más lindos de jugar”, contó.

“Y después (también pensé en) las consecuencias que trae no jugar esos partidos. Lo tengo claro. Espero no equivocarme (última oportunidad para ir al Mundial), pero me han dado un mes, creo que es muy claro el tema”, puntualizó.