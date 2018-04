Leao Butrón estará un mes fuera de las canchas por lesión

Leao Butrón sigue de malas. Tras salir de una lesión hace tan solo unos días, se volvió a sentir esta semana en el partido de Alianza Lima con Universitario de Deportes.

El portero ‘íntimo’ solo jugó el primer tiempo en el Clásico del Fútbol Peruana y este jueves confirmó que estará alejado de las canchas un mes.

“Confirmado los resultados quiero comentarles, muy apenado, que tengo un desgarro que me impedirá hacer lo que más me gusta: jugar al fútbol por espacio de un mes aproximadamente”, contó Leao Butrón en sus redes sociales.

“A pesar de entender que las lesiones son parte del deporte, siento impotencia el no haber podido controlar las ganas de volver, no me arrepiento, al contrario. Cuando uno busca algo lo que más orgullo te hará sentir no necesariamente es alcanzar tu objetivo sino el camino que recorriste hacia él”, añadió el golero de Alianza Lima.

Así las cosas, Leao Butrón se perderá lo que resta del Torneo de Verano y los próximos duelos del cuadro blanquiazul en la Copa Libertadores.