Leao Butrón: “Enfrentaremos a una U con jerarquía y empuje”

El arquero y capitán de Alianza Lima, Leao Butrón confesó que esta no es una semana cualquiera, que espera con ansias el clásico de este domingo por la fecha 4 del Torneo de Verano contra Universitario de Deportes, partido al que ha destacado será uno de mucho nivel y jerarquía.

Sobre los días que faltan para que se lleve a cabo el clásico del fútbol peruano, Butrón comentó: “Una semana especial, algunas veces uno comenta que los partidos son los mismos, pero no es así, es una semana especial, y esperamos que termine de ser especial con el resultado” y agregó que: “Somos un equipo que más allá del rival que nos toque intentamos jugar, ellos son frontales, son rápidos, va a ser un lindo partido”.

Sobre los lesionados que podrían perderse el encuentro contra la “U”, el meta victoriano expresó: “Esta complicado, pero me parece que en la U pasa lo mismo como aquí que esperaremos hasta el final, hasta el sábado, supongo, a los que están lesionados. La idea es que sea un espectáculo, si están la mayoría de titulares se presta para ser un lindo partido”.

Por otro lado, al ser preguntado por su opinión sobre el rival de la siguiente fecha del Torneo de Verano, Leao Butrón dijo: “A mí me parece un equipo totalmente competitivo, con jugadores de experiencia y de Selección. Y los jóvenes que tiene son de mucha calidad, han subido un par de jugadores que han demostrado altura. Creo que enfrentamos a un rival con jerarquía y mucho empuje”.

En relación a las críticas que ha recibido el cuadro crema por la falta de nombres conocidos en su once titular, dijo: “Si vamos nombre por nombre tienen jugadores importantísimos, con una técnica impresionante. No enfrentamos a un equipo que no tenga fuerza ni calidad. Creo que se exagera cuando se habla mal de la U”.