Lavandeira: “Tenemos que aprovechar los partidos en que no saldremos de Lima”

Pablo Lavandeira tuvo su primer partido como titular con la camiseta de Universitario de Deportes en la victoria crema ante UTC por 2-1. El uruguayo es consciente que el objetivo primordial de los de Ate es salir de las zonas de descenso en la tabla del acumulado.

En declaraciones vertidas a RPP, Pablo Lavandeira comentó: “Estamos con la mentalidad, primero de salir de esa posición incómoda. Tendremos tres partidos en Lima, y tenemos que aprovechar para salir lo más rápido posible y alejarnos de la angustia del descenso”.

Sobre el triunfo contra UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental, el volante de Universitario expresó: “Feliz por la victoria y seguramente esto nos dará tranquilidad para seguir haciendo las cosas bien. (…) Para lo que propone Nicolás Córdova la cancha no ayudó”.

Por otro lado, Pablo Lavandeira detalló como fue el fuerte choque con Diego Minaya: “Me asusté mucho. Perdí tres segundos el conocimentos, hasta que me quedé sentado. Yo les dije hay que ponerlo de costado porque tengo una familiar epiléctico. Esos dos o tres minutos que no reaccionaba me asustó mucho. Lo llamaré en unas horas para ponerme a disposición y pedirle disculpas, más allá que fue una jugada desafortunada”.