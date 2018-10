Juan Vargas: "Mi deseo es retirarme campeonando con Universitario"

El experimentado lateral Juan Vargas conversó con RPP Noticias para contar cómo vive, lo que podría ser, su último año como futbolista profesional y del buen momento que atraviesa Universitario tras sumar cuatro victorias consecutivas en el Torneo Clausura.

“No sé hasta dónde me veo jugando, creo que un año más. Quiero que mi último hijo me vea jugar, eso me motiva y por él trato de hacer las cosas bien. Quiero retirarme campeonando con la ‘U’, es mi único deseo y objetivo. Por eso es que trato de que nos vaya bien siempre”.

“Ahora que estamos en alza, hay que tratar de apoyar desde donde sea, ya sea en la tribuna o dentro del campo”, agregó Juan Vargas.

El ‘Loco’ también reconoció que mantiene una buena relación con el entrenador chileno y sabe que las decisiones que tome siempre “hay que respetarlas” porque siempre serán en beneficio de Universitario.

“Con el profe Córdova hablo muy seguido, tratamos de tener comunicación con lo que pasa en los entrenamientos. Sus decisiones hay que respetarlas y tomarlas de la mejor manera, no le conviene a nadie que me ponga exquisito”.

“Estoy falto de ritmo ahora pero el objetivo de ponerme a punto está. Ahorita no es un tema de nombres, sino de quién está mejor”, prosiguió Juan Vargas.