Javier Chirinos podría quedarse como técnico de Universitario

El Gerente de Comunicaciones de Universitario de Deportes, Carlos Univazo, comentó que la dirigencia crema le ha ratificado su plena confianza al profesor Javier Chirinos, quienes desde la partida de Pedro Troglio ha tomado las riendas del primer equipo que está a puertas de comenzar el Torneo Apertura.

En entrevista realzada a Gol Perú, Univazo comentó: “Estamos pensando en que Javier Chirinos comenzará el Apertura de la mejor forma. Por ahora no estamos pensando en buscar otro entrenador. Los resultados avalarán su trabajo. Estamos pensando que de estos 18 puntos antes del receso se puedan sacar la mayor cantidad posible”.

Seguidamente, y continuando con sus impresiones destacó algo que para la dirigencia de Universitario es importante sobre la continuidad de Javier Chirinos: “Es un técnico de la casa, que conoce a gran parte del plantel. La decisión también se basó en que se ha escuchado su plan de trabajo, el que es interesante y nos pareció convincente”.

Finalmente, pero no menos importante, Carlos Univazo tocó lo relacionado al fallo del TAS que espera Universitario: “El fallo debe salir en los próximos meses, confiamos en que sea positivo. A partir de allí se barajarán de nuevo las cartas pero ya no de entrenador sino de jugadores. No hay una lista en particular, cuando salga el fallo se verá lo que podamos contratar”.