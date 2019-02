Waldir Sáenz hizo a menos la partida de Hohberg a Universitario

La controversia comenzó cuando Alejandro Hohberg no se quedó en Alianza Lima y migró hacia el compadre, Universitario de Deportes, equipo con el que el ‘Enano’ ya debutó. Aunque a muchos esta noticia no les causó ninguna gracia, para el histórico jugador ‘Blanquiazul’Waldir Sáenz esto no es así.

“Si eres un referente, sería una polémica que va a durar todo el año, pero si fuiste un jugador regular que no marcó la diferencia como todos pensaban, yo creo que no hay ninguna trascendencia”, afirmó Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, con 178 anotaciones.

En una discusión con uno de los panelistas del programa Después de Todo de Movistar Deportes, Waldir Sáenz preguntó, de forma irónica, por si se fueron otros jugadores que sí consideraría referentes.

“¿Jayo se fue a la ‘U’?, ¿Rinaldo Cruzado se fue a la ‘U’?, ¿se fue Leao a la ‘U’? ¿Entonces?. Viene Aguiar y, si se iba a la ‘U’, no pasaba nada”, agregó Waldir Sáenz, campeón nacional con Alianza Lima en 1997, 2001, 2003 y 2004.

Vale decir que Alejandro Hohberg jugó las dos últimas temporadas por Alianza Lima y fue parte del campeonato del 2017 y del subampeonato del 2018. El volante de 27 años no renovó contrato con el elenco victoriano y llegó al archirrival, Universitario de Deportes.