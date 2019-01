Hohberg: “Tengo mucho respeto con los hinchas de Universitario”

Sin lugar a dudas, Alejandro Hohberg es el fichaje más mediático de Universitario de Deportes en esta temporada. El ex Alianza Lima se mudó a tienda crema y tiene la obligación de enamorar a los hinchas estudiantiles, a quienes aseguró respetar.

En declaraciones a la prensa, Alejandro Hohberg ha destacado sentirse muy cómodo en lo que lleva su estancia en Universitario: “Me he sentido bien, estoy contento con el equipo. He jugado donde he jugado siempre, que es el de extremo por izquierda. Voy conociendo a los compañeros cada vez más y todo va bien. Tengo mucho respeto con los hinchas”.

Asimismo, Alejandro Hohberg aseguró sentirse cómodo en los entrenamientos y prácticas que viene realizando con Universitario: “Me he sentido bien, he jugado en mi posición de extremo por izquierda”.

Como se sabe, Universitario de Deportes está en Chile para jugar partidos amistosos contra la Universidad de Chile este miércoles 23 de enero y contra la Universidad de Concepción el sábado 26 del presente mes. Ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio Ester Roa.