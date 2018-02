Héctor Chumpitaz negó agresión de la Policía en el estadio Monumenatal

Pese a que Universitario de Deportes denuncio un supuesto maltrato por parte de la Policía Nacional del Perú hacia Héctor Chumpitaz, el exjugador se manifestó este domingo y aseguró que nunca fue agredido.

“La policía no ha tenido la culpa, ellos (efectivos policiales) solo cumplen órdenes y el comisario Félix Manrique dio la orden de que nadie bajara después del partido. Yo siempre bajo en el entretiempo o al final, hago eso en todos los compromisos. Sin embargo, al no dejarme entrar al campo, pasé por encima de una reja”, contó el Chumpitaz en una entrevista con Rpp.

“Se sorprendieron porque pensaron que me iba a caer, todavía estoy en forma. A Aldo Corzo tampoco lo dejaron pasar pero no pudo hacer lo mismo que yo porque anda recién operado”, agregó.

En otro momento, Héctor Chumpitaz indicó que el comisario nunca le dio explicaciones de lo sucedido; sin embargo, un General de la Policía sí lo llamó para indagar.

“Una vez que pasé por encima de la reja no me agredieron ni me dijeron nada, sería un pecado echarle la culpa a la Policía […] El comisario no me pidió disculpas. Estuvo hablando con Juan Carlos Ortecho cuando yo ya estaba en el campo y, cuando me vio, me dio la mano pero nada más. Aún no me explico por qué hicieron eso. Un General de la policía me llamó para preguntarme qué había pasado, pero le dije que no pasó nada, que los oficiales solo habían cumplido órdenes”, puntualizó.