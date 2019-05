Gallese: "estamos en un momento complicado, vamos a trabajar para darle una alegría al hincha"

Alianza Lima y Pedro Gallese no atraviesan un gran momento; los blanquiazules no consiguen levantar su campaña (que ya venía de capa caída) tras la salida de Miguel Ángel Russo, mientras que el portero sigue sin estar a la altura de las expectativas luego de llegar a Matute como un súper fichaje, ya que no hay partido en el que su valla no sea batida, hecho que también sucedió en la última derrota de 2-1 ante Alianza Universidad.

En su regreso a Lima, Pedro Gallese declaró a los medios locales destacando que, a pesar de la derrota, Alianza Lima tuvo ímpetu y mostró deseos de llevarse los 3 puntos a casa : “Actitud no nos ha faltado, pero tenemos que corregir bastante para defender mejor. Fue un partido bastante duro en altura, en donde hicimos un gran primer tiempo y en el segundo tiempo por ahí nos desconcentramos. Ahora tenemos que pensar en el próximo partido”.

En ese sentido, Pedro Gallese fue más autocrítico y reconoció que Alianza Lima no atraviesa por un buen momento y aseguró que el plantel íntimo se esforzará más para conseguir buenos resultados: “Estamos en un momento complicado, no se nos están dando las cosas, pero vamos a trabajar para darle una alegría al hincha”.