Gabriel Leyes rompió su silencio tras anotar los dos goles del título

Gabriel Leyes llegó a pocos meses de terminar la temporada 2017 y fue protagonista en el último partido de Alianza Lima. El delantero uruguayo ingresó en el tiempo complementario del partido contra Comerciantes Unidos, y anotó a los 62’ y 64’ para firmar la victoria y dar el tan ansiado título a los íntimos. Después de un par de semanas, declaró ante El Comercio su análisis de su paso por tienda blanquiazul.

“En los últimos años no tuve mucha continuidad. Jugué pocos minutos y así es complicado, porque tuve que entrar en partidos ya armados y así cuesta adaptarse al ritmo del partido. Tuve suerte de anotar los dos goles del título, pero eso se da cada tanto, no siempre pasarán cosas así”, dijo Gabriel Leyes.

Por otro lado, describió el respaldo que le dio su compatriota Pablo Bengoechea. “El ‘profe’ fue bastante claro conmigo desde un principio. Me dijo que no me preocupara, que él no me había traído para ser goleador del equipo, sino para que le dé una mano al equipo en lo que falta. Además, me comunicó que necesitaba a un jugador con mis características en la zona ofensiva”.

Respecto a las críticas, de aparecer en pocos partidos, señaló: “para nada me molestaban, hablar es gratis y que digan lo que deseen, a mí no me va a afectar. Nunca repercuten en mí ese tipo de comentarios, ni los buenos ni los malos”.

Finalmente, contó su experiencia en su anterior equipo, el Liverpool de Uruguay. “Había estado en un equipo en donde tuve un semestre que en verdad la pasé muy mal, pues pensé que era otra cosa. Sinceramente, se me habían ido las ganas de jugar al fútbol. No tenía ni ganas de ir a entrenar, pero con esta oportunidad recobré la fuerza de volver a sentir. Volví a nacer con Alianza Lima”.