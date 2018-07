Figuera: “No hemos perdido la alegría a pesar de la mala situación”

Este sábado 21 de julio se reinicia el Torneo Apertura para Universitario de Deportes, en cuya fecha siete tendrán una difícil prueba al enfrentar a Sport Huancayo en calidad de visita; un encuentro que también marcará el debut de Nicolás Córdova al mando de los estudiantiles y donde se podrá poner de manifiesto todo lo realizado durante la para del torneo local.

En entrevista realizada tras los entrenamientos regulares en Campo Mar, el mediocampista Arquímedes Figuera destacó qué se espera de la performance de la “U”: “Será un partido difícil. Es altura y tenemos que manejar los tiempos bastante bien” y aseguró que el cuadro crema se mantiene optimista: “No hemos perdido la alegría a pesar de la situación, no hemos perdido la responsabilidad en un equipo grande como es la U. Hay que mantener la línea de siempre y obtener los resultados”.

Por otro lado, preguntado si es que en la interna de Universitario existe la presión por obtener sus primeros tres puntos en el Apertura, Figuera respondió: “Tenemos la ansiedad de ganar. Son cosas que debemos manejar, pero ante todo debemos conseguir los resultados” y agregó: “Esos tres puntos que tanto deseamos nos va a dar un aire bastante importante”.

El mediocampista de Universitario indicó que Nicolás Córdova les da libertad de juego, sin dar importancia capital a la presión | Foto: Universitario/facebook

Consultado sobre si llega en buenas condiciones al reinicio del Torneo Apertura, el jugador venezolano aseguró que: “En lo personal bastante bien. El equipo va bien, lo táctico no ha cambiado mucho. Tenemos que entender rápidamente lo que quiere el profe para poder ejecutarlo”, pero destacó cual es el objetivo inmediato de Universitario: “Cada equipo tiene una meta, la nuestra es, de momento, salir de donde estamos y si se dan otras cosas bienvenido sea”.

Del mismo modo, a la hora de hablar sobre el trabajo que hace el técnico Nicolás Córdova, Figuera no pudo escapar en ver las similitudes con el trabajo que en su momento hizo Pedro Troglio al mando de Universitario: “No hay mucha diferencia de lo que veníamos trabajando con el profesor Troglio. Es bastante parecido, excepto algunas coas que nos viene corrigiendo (Córdova)”.

Sin embargo, también destacó las diferencias en lo que hace el chileno con su antecesor argentino: “Hacemos cosas que no trabajábamos con Pedro, pero el profe Nicolás pide otras cosas… Nos da confianza, libertad de jugar. Ya no es tanto la presión, sino cuando no tenemos la pelota correr un poco hacia atrás. Son detalles que realmente nos van a hacer bien en el torneo”.