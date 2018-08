Fernández: “Tenemos que trabajar lo anímico, en lo físico y táctico estamos bien”

Universitario de Deportes mira con mucha expectativa el inicio del Torneo Clausura y uno de sus referentes, el portero Raúl Fernández, sabe que más que insistir en el tema físico, el elenco crema necesita darle más importancia al trabajo psicológico, que puede ser crucial al momento de asumir los partidos de los que queda del Descentralizado 2018.

En conversación con Radio Ovación, Raúl Fernández aseguró lo siguiente sobre la preparación de Universitario de cara al Clausura: “El tema más importante ahorita es trabajar en lo anímico porque en lo físico y táctico estamos bien. La idea de juego ya está, pero también tenemos que consolidarnos en lo mental. No es posible que estemos ganando 3-0 y luego nos empaten, al final se ganó bien, pero hay cosas que trabajar durante la semana. Fue uno de los partidos más difíciles del Torneo Apertura, sabíamos que Comerciantes iba a ser un gran rival”.

Por otro lado, Fernández aseguró que hoy por hoy se encuentra en un gran estado físico, pero también atraviesa por un buen momento futbolístico luego de una larga para, como una racha de actuaciones para el olvido: “El titularato lo perdí por lesiones. Eso fue lo que me marginó y por eso no tuve la regularidad que necesita un arquero. De ahí me puse al 100%, se fueron las lesiones y luego ya pude pelear el puesto de igual a igual. Por ese lado estoy contento, gracias a Dios no estoy lesionado y espero seguir así hasta fin de temporada”.

Consciente que pasa por un buen momento, Raúl Fernández aseguró que esto devendrá en una mayor exigencia por parte de los hinchas de Universitario: “Estoy viviendo en el presente, es mi mejor momento y soy consciente de eso. El hincha siempre me va a exigir más por lo que mostré anteriormente, aunque uno mismo se pone la valla alta. Fui criticado y se respeta, pues no tenía regularidad. Ahora solo estoy centrado en la ‘U’ y en salir de esta mala situación”.