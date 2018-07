Fernández: “Los chicos van entendiendo el trabajo del entrenador”

El portero de Universitario de Deportes, Raúl Fernández, destacó que la para del Torneo Apertura ha sido muy beneficioso para recuperar y mejorar a muchos jugadores, así como que el cuadro crema ha contado con el tiempo necesario para adaptarse al estilo de juego del nuevo técnico estudiantil, el chileno Nicolás Córdova.

En entrevista concedida a Gol Perú tras el entrenamiento regular en Campo Mar, Fernández comentó lo siguiente acerca del receso del torneo local: “El receso ha servido para recuperar jugadores lesionados y mejorar el tema físico. Nuestro próximo partido será en Huancayo, un club que viene haciendo las cosas bien, ha jugado la final del Torneo de Verano y de local aprovecha la altura, además que tiene buenos jugadores”.

Seguidamente, Fernández fue preguntado sobre cómo ha asumido el cuadro merengue el hecho que hasta el momento no han conseguido sumar victoria alguna en el Torneo Apertura, a lo que el portero contestó: “La ansiedad a veces nos ha pasado malos momentos. No hemos podido obtener un triunfo, pero creo que los chicos están entendiendo el trabajo del profesor, para el no hay chicos ni grandes y eso es bueno. Se ve que están entiendo la idea que él quiere. Esperemos que maduren y empiecen a aportar”.

Sobre la competencia que hay en el arco de Universitario de Deportes entre Raúl Fernández y Patrick Zubczuk, el experimentado guardameta expresó: “Tuve la oportunidad de conocerlo desde chico por su padre. Siempre mostró respeto y admiración hacia mí y ahora estamos luchando por jugar. Es un arquero con futuro y debe seguir trabajando. Es un puesto muy ingrato, pero es fútbol. Tenemos que sacar adelante al club y la institución”.

Vale recordar que en esta pretemporada que viene realizando Universitario de Deportes al mando de Nicolás Córdova, este señaló que uno de los puntos más bajos del elenco de Ate es, precisamente, la defensa y que ello deber mejorar. “Tengo Jugadores con buen pie, pero hay que trabajar mucho en el aspecto defensivo como la recuperación del balón con inmediatez como ofensivo. Tengo al grupo comprometido”.