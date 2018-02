ExDT de Melgar de Arequipa sufrió 2 infartos cerebrales y está en bancarrota

Terrible lo que esta pasando el entrenador argentino Julio Zamora, exentrenador del “Melgar2:http://peru.com/futbol/eliminatorias-rusia-2018/bolivia-exdt-melgar-y-san-simon-candidato-dirigir-bolivianos-noticia-465350 de Arequipa y que hoy trabaja en el fútbol boliviano, aunque sin recibir su sueldo.

Julio Zamora no la pasa bien. A fines del año pasado el ‘Negro’ sufrió dos infartos cerebrales y fue internado de emergencia. El tratamiento médico para salvarle la vida le costó 25 mil dólares, dinero que aún debe pagar a la clínica Aranjuez de Cochabamba.

El Potosí de Cochabamba no le abona su sueldo hace 4 meses y ello empeoró las cosas.

Sin embargo, no todo es negativo para Zamora. El actual DT de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, es amigo suyo y pidió el número de cuenta del banco en Cochabamba (6500360737) para hacerle un giro de dinero y apoyarlo.

A este iniciativa se sumaron otros amigos del DT: Oscar Garré, Julio Falcioni, Gustavo Alfaro, Salvador Ragusa, Juan Kopriva, Marino de la Fuente, Ricardo Lombardi, Carlos Pachame, Felipe de la Riva, Rodolfo Della Pica, Gustavo Raggio, Gastón Esmerado, Alfredo Berti, Alfredo Oberti y Ricardo Carnieri.

Todos ellos se reunirán en Cochabamba para analizar y resolver la situación de su amigo caído en desgracia y que se declaró en bancarrota.

Zamora contó que vive en una casa prestada, que vendió todo lo que tenía para poder vivir. “Me siento mal porque en el club Potosí me informaron que no tienen deuda conmigo” y recordó que el contrato finalizaba a fin del campeonato. “Perdí todo, los directivos del Real Potosí no me atienden el teléfono y necesitamos ese dinero para abonarle a la clínica Aranjuez. Mi situación está al limite”, dijo.

El hijo del Negro resumió: “Lo peor ya pasó, ahora sólo resta pagar la deuda con médicos y la clínica. Gracias todos los argentinos que nos están ayudando”, finalizó Zamora.