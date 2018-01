Ex Real Garcilaso es el nuevo refuerzo de equipo dirigido por Maradona

Danilo Carando, otrora delantero del Real Garcilaso, dejó al cuadro cusqueño para ponerse bajo las órdenes de uno de los mejores jugadores de la historia: Diego Armando Maradona, quien en su faceta como técnico es el entrenador del Fujairah FC de Emiratos Árabes Unidos.

El equipo que conduce Maradona, el Fujairah FC se encuentra en la segunda división del mencionado país; pero esta no sería la primera experiencia de Carando en el Medio Orente, ya que en 2016 formó parte del Al-Ahli de Qatar.

Aunque los motivos de su partida de Real Garcilaso no han sido revelados hasta ahora, lo que es cierto es que el fútbol árabe si bien no posee gran nivel futbolístico si es de las ligas que mayores beneficios económicos ofrece, propuesta que probablemente no rivalizó con lo ofrecido por el elenco imperial y otros equipos que se acercaron al argentino en su momento.

Vistiendo los colores del Real Garcilaso en 2017, Danilo Carando, de 29 años, anotó 19 goles y se perderá la oportunidad de jugar la Copa Libertadores 2018 luego que su ex equipo saliera segundo en el Descentralizado del año pasado.