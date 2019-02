Erick Osores sufre dolorosa caída en vivo al recrear jugada polémica en ‘Fútbol en América’

18.02.2019 / 11:01 AM

FOTOS. El periodista deportivo Erick Osores protagonizó el domingo una dolorosa caída durante la más reciente edición del programa Fútbol en América.

El hecho sucedió cuando Osores y su compañero Óscar del Portal intentaron recrear una de las jugadas más polémicas de la primera fecha de la Liga 1, ocurrida en el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal (0-2), que derivó en las expulsiones del goleador celeste Emmanuel Herrera y el zaguero del ‘Rojo matador’ Luis Maldonado.

Todo ocurrió cuando Erick Osores se sentó en una silla y colocó sus piernas en los brazos de Óscar del Portal, en un intento por demostrar cuál fue la posición en la que quedaron los futbolistas antes mencionados, que vieron la tarjeta roja en el partido por agresión mutua.

“Perdón, perdón, profe, cambio, cambio”, dijo un risueño Del Portal mientras trataba de levantar a su compañero. En tanto, Richard de la Piedra, el otro conductor del programa deportivo, ‘expulsó’ a Del Portal.

Como era de esperarse, la jocosa situación fue muy comentada en las redes sociales con mensajes, memes y hasta gifs de todo tipo. Mira el video a continuación.

Máximo amarilla, o no? Disculpa @ErickOsores, fue sin intención. @crdelapiedra no me saques la roja, quiero estar el próximo domingo pic.twitter.com/70XeCPWSZA