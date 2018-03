Erick Delgado envió inesperado mensaje a los hinchas de Sporting Cristal

Dicen que el “gran amor nunca se olvida”, y eso está pasando entre la hinchada de Sporting Cristal y el portero Erick Delgado, quien publicó un inesperado mensaje en sus redes sociales para todos los aficionados del equipo del Rímac.

El experimentado Erick Delgado utilizó su cuenta de Twitter para “agradecer” a los seguidores ‘cerveceros’, quienes pedían su regreso al club en un futuro no muy lejano.

“He leído con agrado y emoción los mensajes de consideración de los hinchas de Sporting Cristal, a quienes agradezco que me quieran tanto. Yo también los llevo en el corazón. Siempre lo he dicho me siento privilegiado por todo el cariño que siempre me demuestran saludos a todos”, escribió.

La respuesta de los hinchas tras el post de Erick Delgado fue inmediata y continuaron con su deseo de ver el regreso del ‘Loco’.

Cabe resaltar que el meta defendió los colores de Sporting Cristal desde el 2002-2008 y 2010-2012.