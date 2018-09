Emanuel Herrera: "Me gustaría defender la camiseta de Perú"

El atacante argentino Emanuel Herrera afirmó, en una entrevista con El Comercio, que le gustaría nacionalizarse y defender la camiseta de la Selección Peruana.

“Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haría. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección. En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, pero me gustaría defender la camiseta de Perú”.

El delantero, que lleva anotados 28 goles durante este año con Sporting Cristal, reconoció que aún le faltan años de residencia para poder tramitar una eventual nacionalización, pero reiteró que Perú lo ha acogido “muy bien y representarlos sería un orgullo”.

“Yo tengo contrato aún y estoy demasiado contento aquí. Se me están dando las cosas y estoy tranquilo. Cristal es una gran institución, de las mejores donde he estado. Aunque no lo he pensado, sí me gustaría retirarme aquí”.

Emanuel Herrera, quien ha jugado anteriormente en equipos de Argentina, Chile, Francia, México y Ecuador, reiteró, en ese sentido, que sus objetivos próximos son “campeonar con Cristal, jugar por la selección peruana y llegar lejos en la Libertadores del próximo año”.

“Quizás ganarla. Sería un sueño cumplido”, concluyó.