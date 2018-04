El duro mensaje de Pedro Troglio a la prensa tras ganar a Comerciantes Unidos

A pesar de conseguir su segundo triunfo en el Torneo de Verano y el primero de loca, Pedro Troglio salió al frente a dejar un duro mensaje en conferencia de prensa. Luego de vencer 1-0 a Comerciantes Unidos con gol de Diego Manicero, el técnico argentino dio la cara y expresó incómodamente cosas que han venido sucediendo durante la semana.

“Hace una semana que vengo soportando malas intenciones que van a buscar notas a exjugadores que me liquidan y me matan. Pierdo un clásico, doy la cara, ustedes lo saben. Contesto todo, no tengo ningún inconveniente”, dijo Pedro Troglio.

“Es un día que quiero disfrutar con todos mis jugadores y el cuerpo técnico al cual también han ensuciado. Gratuitamente un medio local, un diario que no sé si hay alguno presente que me parece una ‘hija de putés’ terrible, de muy mala leche y mala intención”, agregó el técnico.

“Es un día que quise dar la cara, generalmente cuando pierdo, que no sé si hay gente que lo da. Agradecer a mis jugadores, a la gente que acompaña, al club, al cuerpo técnico y a mi familia. Hoy quiero disfrutar con ellos”, finalizó.

Universitario de Deportes jugará ante Ayacucho en la próxima fecha y finalmente cierra el Torneo de Verano ante Sporting Cristal.