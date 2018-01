Dirigentes de Segunda División molestos con la FPF

A pesar de que finalmente la FPF y la ADFP han tomado cartas en el asunto para llevar a soluciones que aquejan al futbol peruano, lo cierto es que la Segunda División no se encontraba dentro de estas reformas, lo cual ha provocado la indignación de muchos de sus dirigentes.

En declaraciones vertidas a Superdeporte, el vicepresidente de la S“egunda División”:https://peru.com/noticias-de-segunda-division-5479, Arturo Sánchez, dijo lo siguiente: “Siempre hablamos lo mismo, pero no veo cambios estructurales. Más partidos, menos partidos, pero no sabemos a dónde vamos como fútbol peruano. Deben intervenir las partes importantes del fútbol nacional. Segunda no ha sido convocada, no sé si Primera lo habrá sido”.

Asimismo, cuestionó el accionar de la FPF: “Me parece extraño, porque la FPF saca dos comunicados, en uno desconoce a la actual directiva de Primera, luego otro documento donde dice que va a organizar el campeonato, y dos días después arma una comisión. No entiendo cuál es la propuesta, no se sabe para dónde vamos”.

Finalmente, Sánchez fue drástico al mencionar algunas medidas que se debieran tomar para sacar de los problemas al fútbol local: “Si de cambios estructurales se trata, la Copa Perú tiene que desaparecer, pero de eso nadie habla. Solo se habla de Primera y Segunda. Ningún equipo de Primera y Segunda gana dinero, todos pierden, entonces hay un problema estructural. Acá lo más importante son los clubes, no las personas, y nadie trabaja para los clubes, pierden dinero, no están protegidos, se exige un trabajo de menores y para que se trabaja con ellos si a los 18 años se van a ir y son otros los que se llevan el dinero y no los clubes. ¿Qué podemos exigir si no tenemos escuela de técnicos?, por eso el nivel es tan pobre. No tenemos buenas escuelas, por eso no sé hasta dónde se quiere llegar”.