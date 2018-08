Si Sporting Cristal campeona en el Apertura ¿Cómo se define la final del Descentralizado 2018?

El Torneo Apertura ya se encuentra en sus finales y decisivas y todo pinta para que sea Sporting Cristal quien se alce campeón de esta competencia, la segunda en lo que va de la temporada 2018 del Descentralizado peruano. Salvo una baja de rendimiento atípica, los de La Florida tienen todo para vencer en este torneo, y con ello conseguir la clasificación automática hacia la final de este años.

La definición por el título del Descentralizado 2018 es un poco confusa, sobre todo ahora que Sporting Cristal puede alzarse como campeón del segundo título del año. Esto porque el formato inicial de cuatro equipos en dos semifinales quedaría descartado y solo habría cupo para tres. ¿Aún tienes dudas?

Si Sporting Cristal se proclama campeón de dos torneos en el Descentralizado 2018 (ya ganó el Torneo de Verano y es favorito a llevarse el Apertura), pasará automáticamente a la final, mientras que “la semifinal la jugaría el Campeón del otro Torneo (en este caso el Clausura) y el siguiente Club con el mejor puntaje acumulado de la Tabla Final, siempre y cuando no haya clasificado al Play Off”, según se lee en el artículo 13 de las bases del Descentralizado 2018.

Si Sporting Cristal no gana el Torneo Apertura, pues la definición por el título volverá a la idea inicial de cuatro equipos en semifinales que serían: los campeones de los torneos Verano, Apertura, Clausura y el equipo con mejor puntaje acumulado que no haya clasificado al Play Off.

Los cruces de los partidos de semifinal, en caso hayan cuatro equipos en esta instancia, será en base al orden en la tabla de posiciones de puntaje acumulado, tal como lo estipula el Artículo 13 de las bases del Descentralizado 2018:

Semifinal 1: El que tenga el mejor puntaje Acumulado con el que tenga menor puntaje Acumulado en la suma de los tres torneos.

Semifinal 2: El que tenga el segundo mejor puntaje Acumulado con el que tenga el tercer puntaje Acumulado en la suma de los tres torneos.

Restan tres fechas para que culmine el Torneo Apertura y la chance de que Sporting Cristal sea campeón es grande. Los rimenses le llevan siete puntos de ventaja a sus perseguidores cuando restan 9 por jugarse, aunque Alianza Lima tiene un partido pendiente.