Denis: “Jugar los 90 minutos me vinieron bárbaro, me siento de la mejor manera”

El argentino Germán Denis, primer fichaje de Universitario de Deportes en la era de Nicolás Córdova, tuvo su primer partido como titular con los cremas. El delantero, cumplió, apoyó en el área chica y dio la asistencia de gol que permitió a los de Ate hacerse con tres puntos vitales ante UTC.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Monumental, Germán Denis, destacó lo importante que fue ganarle a UTC, aunque aclaró que se sufrió más de la cuenta en un partido que el argentino consideró estaba dominado.

“Feliz por este triunfo, nos viene bárbaro. Más allá que arrancamos el primer tiempo con la ventaja, pero luego nos lo complicamos nosotros mismos por una desatención por una pelota que no esperábamos. Era un partido controlado, estábamos jugando bien y por suerte se gano, que era lo que buscábamos”.

Al ser consultado por su debut como titular en el once de Universitario, Germán Denis expresó: “Bien, conociendo a mis compañeros, el campo de juego tiene muchos espacios y creo que eso influyó en nuestro estilo de juego, porque intentamos en todo momento tratar de utilizar nuestro sistema, que es movilizar la pelota de un lado a otro y buscar espacios vacíos”.

Asimismo, cuando se le preguntó por como sintió el ritmo de haber jugado un encuentro completo, el delantero de Universitario expresó: “Creo que los 90 minutos me vinieron bárbaro, más allá que hace tiempo no juego un partido entero, pero me sentí bien. Se está trabajando bien durante la semana y eso lleva a que me sienta de la mejor manera”.

Sobre las opciones y el marcaje que tuvo en el partido ante UTC, Germán Denis acotó: “Lo importante es crear opciones y espacios al equipo, que trate de movilizarme para crear espacios a mis compañeros también”.