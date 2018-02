Daniel Peredo: así lo despiden los periodistas deportivos peruanos

El periodista deportivo peruano Daniel Peredo murió este 19 de febrero víctima de un paro cardíaco. El recordado hombre de prensa, considerado como la voz oficial de los partidos de la Selección Peruana, tenía 48 años.

En las redes sociales, los periodistas deportivos peruanos expresaron su dolor y pesar por la repentina partida de Daniel Peredo, cuyo deceso deja un enorme vacío en el medio local de cara a la participación de la bicolor en el Mundial de Rusia 2018.

Mira a continuación los emotivos mensajes de despedida de los periodistas deportivos locales hacia Daniel Peredo, quien vivirá eternamente en el recuerdo de todos los hinchas del fútbol.

No solo lloró para gritar un gol. Buscó y encontró información que muchos periodistas deportivos luego utilizábamos. Contaba amenas anécdotas, historias caletas. Vargas y Fano lo hicieron llorar a él. Hoy, él nos puso a llorar a todos. Descansa en paz Daniel Peredo.

No se si éramos los mejores amigos, no lo sé, pero de algo estoy seguro… Hoy me siento muy pero muy triste con tu partida. Hasta siempre Daniel. Fuerza para tu familia.