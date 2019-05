Córdova: "nunca me había pasado lo de recibir tantos goles"

Universitario volvió a caer en el Apertura de la Liga1 Movistar por 4-2 ante Deportivo Municipal durante la fecha 14. La derrota ahonda más la crisis de resultados del cuadro crema que ve cada más las falencias del planteamiento del entrenador Nicolás Córdova, quien tras la derrota en el Estadio Monumental reconoció que la plantilla atraviesa un periodo de debilidad emocional que está repercutiendo en los partidos.

En conferencia de prensa tras el cotejo contra los ediles, Nicolás Córdova intentó explicar el mal partido hecho por Universitario: “El partido fue muy cambiante, a ratos jugaron bien ellos y en otros nosotros. El fútbol se decide por episodios. No tenemos la capacidad de levantarnos cuando nos castigan, nos cuesta mucho. Con uno menos no tuvimos los argumentos para contrarrestar lo que hizo el rival, a pesar de que se luchó mucho. Es lamentable la derrota, que es exagerada”.

Asimismo, el técnico de Universitario no tuvo como explicar la abultada cantidad de goles que ha recibido, solamente, en dos partidos: “La verdad es algo que no me había pasado antes eso de recibir tantos goles. Creo que nos hemos vuelto frágiles a nivel emocional, nos hacen un gol y nos desmoronamos. En este último mes hemos tenido una involución y una cantidad de goles de contra que no habíamos tenido”.

Sin embargo, Nicolás Córdova aseguró que no es fácil trabajar en un cuadro como Universitario, dado el alto nivel de exigencia y presión que existe por conseguir buenos resultados: “Es muy difícil trabajar en un club como la ‘U’ y no tener un desgaste. Este es un club que tiene un nivel de exigencia alto porque es grande. Todo el mundo exige. La experiencia de entrenar a un club grande te da eso de convivir con la exigencia de todos. Lo más importante es estar con tranquilidad en los momentos difíciles. Sería soberbio de mi parte decir que no ha pasada nada”.

Tras esta derrota, la continuidad de Nicolás Córdova en el banquillo técnico de Universitario es una duda, al punto que se vocea una reunión de emergencia para este lunes 20 de mayo con la directiva estudiantil, donde se definirá la permanencia o la salida del preparador chileno.