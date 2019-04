Córdova tras el clásico en Matute: "No puedo juzgar a la hinchada de Alianza por 5 botellas"

El clásico entre Universitario y Alianza Lima no estuvo exento de polémicas, siendo una de estas la expulsión del técnico crema Nicolás Córdova, la sanción es por dos fechas lo que lo inhabilita a dirigir los partidos de la ‘U’ contra Sport Huancayo y Sporting Cristal.

Córdova dejó el banquillo técnico cruzando a través de la cancha del Estadio Alejandro Villanueva, no lo hizo por las bandas como indica el reglamento debido a los objetos que un pequeño grupo de hinchas de Alianza Lima le aventó, lo propició la intervención de la Policía para resguardar la integridad del preparador de Universitario.

En conferencia de prensa, tres días después del Universitario vs Alianza Lima, y tras el entrenamiento matutino en Campo Mar U, Nicolás Córdova explicó lo sucedido en Matute: “Son cosas que tienen que ver con la sociedad, más que con un equipo de fútbol. No puedo juzgar a toda la hinchada de Alianza porque sería muy injusto. Por cinco botellas (que le arrojaron) no puedo juzgar a una hinchada ni al club. Son gente que no entiende que esto es deporte y que no entiende el contexto”.

Por otro lado, Nicolás Córdova hizo alusión al hecho de cruzar el campo cuando se decidió su expulsión: “Supe que se me criticó mucho por cruzar el campo por la mitad. Se me sugirió ir a la tribuna, y yo no sé que hubiese sucedido si iba a la tribuna. Y se me sugirió pasar por el costado de la cancha, y tampoco sé que hubiese pasado. (…) Es lamentable porque en condiciones normales, en cualquier parte ese Clásico se debió haber suspendido”.

En relación al siguiente partido de Universitario contra Sport Boys por la fecha 10 de la Liga1 Movistar, Nicolás Córdova, que no estará en el banquillo técnico, señaló: “Queremos llegar de la mejor manera para afrontar un partido que va a ser distinto, pero muy complicado. Boys viene un inicio muy difícil y tiene un juego interesante”.

Finalmente, el entrenador de Universitario hizo referencia al partido que los cremas tienen pendiente con Sport Huancayo, reprogramado para el 1 de mayo en el Estadio Monumental de Ate: “Nosotros pedimos jugar el primero de mayo ante Sport Huancayo, todavía no nos ha llegado la respuesta. Estamos a la espera que la Liga 1 se pronuncie”.