Comerciantes Unidos responsabiliza a la FPF por posibilidad de retirarse del Descentralizado

Un gran revuelo ha causado la noticia de un supuesto deseo de la dirigencia de Comerciantes Unidos de retirarse del Torneo Descentralizado 2018. Sin embargo, el presidente del cuadro de Cutervo, Anibal Pedraza, responsabilizó de esto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por impedirles jugar en el estadio de su ciudad natal.

En declaraciones concedidas a Radio Ovación, Pedraza aseguró que si están pensando en retirarse de la Primera División del fútbol peruano: “Sí, es una posibilidad que la venimos evaluando con el Directorio del club y lo definiremos esta semana”, mas cuando explicó las razones para contemplar esto, argumentó: “Porque la Federación Peruana de Fútbol nos ha discriminado y prácticamente con sus acciones nos ha cortado pies y manos. No puede ser posible que le haya quitado a la población de Cutervo la posibilidad de ver fútbol profesional, argumentando que el campo sintético no cumple con los requisitos de FIFA”.

Seguidamente, el presidente de Comerciantes Unidos comentó que cursó conversación con el titular de la FPF, Edwin Oviedo, para solucionar el tema del gras sintético y jugar de vuelta en Cutervo: “En marzo yo hablé con el presidente Edwin Oviedo y me prometió que nos ayudaría. Me dijo que les presentemos por escrito nuestro compromiso para el cambio del gramado de juego en el 2019, la denuncia contra la empresa que le vendió el grass sintético al municipio y el informe del laboratorio de FIFA levantando todas las observaciones. Nosotros cumplimos con todo los que nos pidió, sin embargo, pasaron los meses y en la FPF no hicieron nada. Tuvimos que jugar en una ciudad como Guadalupe que no tiene altura, a puertas cerradas y ahora somos candidatos al descenso, estamos últimos. No me parece justo esta situación”.

Por otro lado, Anibal Pedraza aseguró que no están en contra de las medidas para mejorar el fútbol peruano, pero sí fue enfático en etiquetar el accionar de la Comisión de Licencias de la FPF como ‘dictatorial’: “Nosotros no estamos en contra que los clubes cumplan requisitos para participar en el campeonato, pero esta comisión de Licencias no puede actuar de manera dictatorial. Realmente cuesta creer que la FPF no nos haya permitido jugar en Cutervo cuando, en su momento, Conmebol sí dio el visto bueno para nuestro partido por la Copa Sudamericana. Si esa vez no jugamos de locales en nuestra cancha, fue porque el estadio no tenía alumbrado eléctrico y no por el sintético. Incluso, eso también le hicimos ver a Licencias”.

Finalmente, cuando se le preguntó a Pedraza sobre qué es lo que hace falta para que la dirigencia de Comerciantes Unidos desista de retirarse del Descentralizado 2018, contestó: “Nosotros ya agotamos el diálogo y cumplimos con todas las formalidades y, muchas veces, es mejor morir de pie. Acá nos cortaron de pies y manos y, seguramente, van a querer mandarnos a Cutervo cuando ya estemos muertos en el campeonato. Eso no puede suceder. Da la impresión de que este tema estuviera dirigido y que nos pusieron la puntería para mandarnos por donde llegamos, porque no entiendo cómo a otros equipos sí les están dando la mano. Acaso, nosotros por ser provincianos somos menos que los demás equipos de la capital. Acá se ha cometido discriminación y la población de Cutervo lo sabe muy bien”.

Esto sucederá si Comerciantes Unidos se retira del Descentralizado 2018

1. Perderá por Walk Over

El artículo 89 de las bases del Descentralizado 2018 son claras en este aspecto: “Al equipo retirado del Campeonato Descentralizado, le son aplicables las sanciones establecidas en el artículo 87º. Los partidos pendientes que correspondería jugar al equipo que se retira se asumen perdidos por walkover (W.O.) y los puntos en juego, así como el marcador de tres (3) a cero (0), se adjudican en favor de los rivales con los que debió jugar”.

2. Descenso inmediato

Al retirarse del torneo, el club se declarado en el último lugar y por ende pierde la categoría.

3. Solo un cupo más

Las bases no hablan de que además del club que se retire del Descentralizado otros dos clubes perderán la categoría. El artículo 14, inciso F dice: “Los Clubes que ocupen las dos (2) últimas posiciones en la Tabla Acumulada del Campeonato Descentralizado, descenderán de categoría”. Y como en este caso, el club que se retire pasa a ser último en el torneo, solo uno más lo acompañará a Segunda División.

4. Duras sanciones

Si un club se retira, automáticamente sus dirigentes son inhabilitados de por vida, como estipula el artículo 89: “Los miembros de los Consejos Directivos o Directorios responsables que como consecuencia de lo establecido en los artículos 86º y 87º dejen de participar en el Campeonato Descentralizado, serán sancionados con inhabilitación permanente para ejercer cargos en el Sistema Futbolístico Profesional”.

5. ¿Jugadores libres?

Al retirarse del campeonato, los jugadores que integran la plantilla de dicho club quedarán liberados de todo vínculo laboral y pueden fichar por cualquier otro club. Lo malo sería que si registran deudas no tendrían a quién cobrarle. El libro de pases en el Perú cierra el 31 de agosto.

6. ¿Jugará en Segunda?

El club que pierda la categoría por retiro podrá jugar en la Segunda División siempre y cuando la directiva entrante (los dirigentes anteriores serían inhabilitados) cumpla con las obligaciones y todos los requisitos para disputar el torneo de ascenso. Caso contrario el club volverá a su liga de origen.

Retiro tras el término del Torneo Apertura

De acuerdo a las declaraciones de Tito Ordoñez, vicepresidente de la ADFP, aseguró que Comerciantes Unidos tendría en mente retirarse del Descentralizado 2018 una vez concluido el partido con Universitario de Deportes por la 15 fecha del Torneo Apertura:

“El rumor no es oficial, pero el presidente de Comerciantes Unidos, Aníbal Pedraza, le ha dicho a una persona importante que se quiere ir y no desea participar en el torneo después del próximo domingo, que es el partido con la ‘U’. Esto se dijo en una conversación informal y, para hacerlo oficial, tendría que enviar una carta a la ADFP”, declaró Ordoñez a Radio Ovación.

Pero también dijo que de darse ello, Comerciantes Unidos tiene el compromiso de pagar a sus jugadores de manera regular hasta finales de este 2018: “De todas maneras, les tendrían que pagar hasta fin de año a sus jugadores. Sin embargo, si Comerciantes Unidos desaparece como institución, los futbolistas quedan automáticamente libres y pueden jugar por otro club en el Clausura”.