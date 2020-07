Claudio Pizarro sobre posible regreso de Alianza Lima: "Es un tema cerrado. Terminé mi carrera"

Tras acabar la temporada con el Werder Bremen, asegurando la permanencia del ‘Lagarto’ en la Bundesliga, Claudio Pizarro se despidió de la actividad profesional. Sin embargo, el padre del ‘Bombardero’ dejó abierta la posibilidad de que su hijo pueda vestir la camiseta de Alianza Lima.

La noticia generó mucho entusiasmo entre los hinchas blanquiazules, no obstante, el propio Claudio se encargó de descartar su regreso a las canchas de fútbol.

“Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también… ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavía no sé exactamente qué. Voy a tener tiempo ahora para pensar tranquilamente, analizar posibilidades y tomar una decisión al respecto de qué voy a hacer en un futuro”, manifestó Pizarro a RPP.

“Acabó una etapa de mi vida, pero empieza algo nuevo, seguramente, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir aprendiendo”, añadió.

Cabe mencionar que estas recientes declaraciones acaban con cualquier especulación sobre su regreso a La Victoria. Incluso a lo dicho por su padre, quién señaló que en 10 días habría novedades.

“Él siempre ha tenido en mente regresar a Alianza Lima, pero la pandemia ha complicado ese tema. En 10 días se sabrá exactamente que ha decidido”, había declarado el martes Claudio Pizarro Dávila, progenitor del delantero peruano, a Movistar Deportes.