Cienciano vs Juan Aurich EN VIVO ONLINE por el tercer puesto de la Segunda División

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco no te pierdas en minuto a minuto del partido entre Cienciano vs Juan Aurich por el partido de vuelta para definir el tercer lugar de la Segunda División peruana, la misma que se llevará a cabo este domingo 2 de diciembre a las 3.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Best Cable.

El partido de ida, jugado en el estadio de la Juventud de Chongoyape, en Chiclayo, terminó con victoria aurichista por 2-1, resultado corto y que será duro de sostener en la altura del Cusco.

A Juan Aurich le basta con el empate para quedarse con el tercer puesto. Una derrota por un gol de diferencia, obligaría a jugar 2 tiempos extras de 15 minutos y de mantenerse la diferencia, se define en penales. Cienciano se mete al podio si gana por más de dos goles. Los goles de visitantes no definen el desempate.

Como se sabe, el que se quede con el tercer lugar accede al cuadrangular final por dos cupos a Primera. En este cuadrangular también participará el perdedor de la final de Segunda entre César Vallejo y Carlos A. Mannucci, además del segundo y tercer lugar de la Finalísma de la Copa Perú.

El árbitro principal de este encuentro será Augusto Menéndez, quien será asistido por Víctor Raez (FIFA) y Mario Espichán.

Cienciano vs Juan Aurich – alineaciones probables

Juan Aurich: Exar Rosales, Jhoel Herrera, Jair Yglesias, Josué Estrada, Ramón Rengifo, Javier Robles, Rick Campodónico, Segundo Carrasco, Renato Sandoval, Lucas Gómez, Alfredo Carrillo.

Cienciano: Mario Villasanti, Aldair Ramos, Pedro Montesinos, Fredy Salcedo, Paolo De la Haza, Jorge Molina, Junior Viza, Inti Garrafa, Junior Ross, Matías Sen, Danny Kong.

Cienciano vs Juan Aurich – Horarios en el mundo

14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:00 horas de Brasil

21:00 horas del viernes en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas del viernes en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del viernes en China

05:00 horas del viernes en Japón y Corea del Sur.