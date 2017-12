Chemo del Solar: “el único culpable en Sporting Cristal no era yo”

Chemo del Solar, extécnico de Sporting Cristal, se refirió sobre la situación del equipo rimense tras alcanzar al Copa Sudamericana al finalizar el campeonato nacional. Comentó que el tiempo demostró que él no era el único culpable de la situación que vivió el equipo celeste. En entrevista contó cómo fue su salida del club.

“Ellos (los dirigentes) tomaron esa decisión y yo la acepté como profesional que soy, pero pasaron los meses y está claro que el único culpable de ese mal momento no era yo, pasaron 6 meses y los resultados no mejoraron”, dijo en la Hora de Lalo en Radio Ovación.

“Me cuesta hablar mucho de Sporting Cristal porque soy muy respetuoso de los clubes en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Lo más fácil es echarle la culpa al entrenador pero pasaron las semanas y los meses y los hechos han demostrado que no solo el entrenador tenía la culpa”, agregó.

Respecto a su futur, señaló: “yo quiero entrenar, mi prioridad es esa, entrenar en un equipo que me dé la posibilidad de poder trabajar y me dé las comodidades para hacer un buen trabajo. No puedo decir con certeza donde voy a trabajar pero estoy viendo posibilidades, probablemente en 15 o 20 días tendré las cosas más claras”.

Finalmente, habló sobre la Selección Peruana que participará en el próximo Mundial de Rusia 2018. “A Perú le ha tocado un grupo complicado pero creo que tiene las armas suficientes para hacer buenos partidos. Francia está por encima de las otras tres selecciones”.